Franchi, tifosi infuriati. RepFi: "Possibile protesta già col Bologna"

vedi letture

La Repubblica (ediz. Firenze) torna sui ritardi annunciati dal Comune per la realizzazione della nuova Curva Fiesole, e scrive che la notizia oltre a produrre una dura risposta della Fiorentina alimenta il malcontento dei tifosi. La Fiesole le scorse settimane aveva preso posizione con due striscioni fuori dallo stadio “Zitti e buoni, ci sono le elezioni e lo stadio resta in queste condizioni!” e “Per la sosta delle nazionali veniamo tutti a fare da manovali”. Gli ultras, ma anche le altre associazioni del tifo com l’Accvc, si faranno sentire a breve e non sono escluse prese di posizione già nel corso della partita di domenica contro il Bologna.