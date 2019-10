FOTO FV, Serata di Bati tra premi e amici

L'ex centravanti della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta è stato premiato alla carriera dalla Lega Calcio, in occasione dell'anteprima del suo docu-film "El Numero Nueve" al Tuscany Hall di Firenze. Ma soprattutto ha ricevuto l'abbraccio dei tifosi e di amici fiorentini ed ex compagni come Toldo e Malusci, ed ex dirigenti come Antognoni, presenti nel film stesso. Momenti dunque emozionanti durante la serata. Ecco gli scatti di FirenzeViola.it al Re Leone mentre riceve il riconoscimento dal rappresentante della Lega Dallai ed altri scatti della serata.