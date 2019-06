FOTO FV, Osvaldo a Firenze al saggio della figlia

Come un papà normale al saggio di danza della figlia. Anche se di normale Daniel Osvaldo non ha nulla e quando entra al Tuscany Hall vestito così rock e con il suo cappello in testa non passa certo inosservato. Poi però si confonde nella platea come uno dei tanti genitori presenti che tira fuori il cellulare per riprendere i balletti e si emoziona nel vedere danzare la propria figlia. D'altronde Victoria ha nel padre un ballerino in casa, visto che l'ex calciatore viola è reduce dal successo di pubblico a 'ballando con le stelle' con Vera Kinnunen e di certo non poteva non assistere allo spettacolo della figlia. Con loro la mamma Elena Braccini, il suo compagno Niccolò che sabato diventerà suo marito e l'altra figlia avuta da Daniel, Maria Helena. Inevitabile qualche selfie ma guai a parlagli calcio, stasera fa solo il babbo.

Ecco lo scatto realizzato da FirenzeViola.it :