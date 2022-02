FOTO FV, Oggi scarico per Gonzalez. Domani...

In casa Fiorentina destava un po' di apprensione la situazione legata a Nicolas Gonzalez: l'esterno classe '98 era uscito malconcio dalla partita di qualificazione ai mondiali della sua Argentina contro la Colombia e, rientrato nelle scorse ore a Firenze, non ha preso parte alla seduta di gruppo di oggi e ha raggiunto la squadra al Franchi solo per del lavoro differenziato. In questo senso, arrivano rassicurazioni sulle condizioni del calciatore: secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, Nico ha svolto oggi una seduta di scarico per smaltire le fatiche con l'Albiceleste, ma da domani il giocatore dovrebbe regolarmente rientrare in gruppo; da valutare le sue condizioni in vista della gara di sabato sera contro la Lazio.