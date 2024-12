FOTO FV, L'agente di Bove è arrivato a Careggi

Fonte: dal nostro inviato Niccolò Santi

Dopo un lungo post pubblicato tra le sue storie Instagram questa mattina per ringraziare tutti dell'affetto dimostrato, il procuratore di Edoardo Bove Diego Tavano è arrivato pochi minuti fa all'ospedale fiorentino di Careggi ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai media presenti. Qui sotto la foto realizzata da FirenzeViola.it al momento dell'arrivo dell'agente del calciatore arrivato a Firenze per fare visita al proprio assistito ancora ricoverato.