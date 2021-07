FOTO FV, J. Commisso è tornato a Moena: domani...

Come promesso pochi giorni fa in occasione dell'amichevole contro la Polisportiva C4, Joseph Commisso è tornato a Moena: il figlio del presidente Rocco ha scelto di non perdersi nemmeno un'uscita della squadra di Italiano nel ritiro di Moena e dopo aver visto dal vivo i primi due match resterà anche oggi per la sfida contro il Levico Terme e anche domani per la gara contro la Virtus Verona.