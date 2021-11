FOTO FV, Dai campini: c'è il centrale Lucchesi, '03

L'emergenza in difesa, centralmente, è tangibile per Vincenzo Italiano in vista del Milan, e oltre agli adattamenti di vario tipo (da Venuti fino a Pulgar o Amrabat) il tecnico della Fiorentina non vuole precludersi alcuna strada. Ecco perché nell'allenamento di oggi, come potete vedere dall'immagine di Firenzeviola.it, è stato chiamato con la prima squadra anche il giovane Lorenzo Lucchesi, classe 2003 e fiorentino di nascita, in forza alla squadra Primavera di Aquilani.