Dagli inviati Fortini: "Spettacolare fare assist a Dzeko. Continueremo così, sono orgoglioso di noi"

Niccolò Fortini, esterno viola tra i protagonisti della vittoria contro il Rapid Vienna per 0-3, dalla pancia dello stadio austriaco ha parlato ai media presenti - tra cui noi di FirenzeViola - della prestazione della Fiorentina: "È stata una grandissima partita, preparata bene tutta la settimana, sapevamo che non potevamo sbagliare. Il periodo è quello che è, ma sono sicuro che ne verremmo fuori perché siamo un gran gruppo e una grande squadra, basta seguire il mister che è una grande persona prima di tutto".

Cosa le ha detto Dzeko dopo l'assist?

"Me l'aveva detto già oggi a tavola che voleva gol o assist (ride, ndr). Ho rispettato, poi fare un assist a Edin è spettacolare".

Stavate anche per segnare dopo pochissimo.

"Abbiamo avuto un po' di sfortuna, se avessimo fatto gol subito sarebbe stata una certa gara. Ma siamo stati bravi a continuare e abbiamo fatto una grande prestazione".

Come si sente a giocare a destra?

"Mi trovo benissimo, per è indifferente destra o sinistra. Gioco dove vuole il mister e do sempre il 100%, sto molto a imparare da Dodo e gli altri".

Come sta? È stata un'estate difficile con l'infortunio.

"Molto meglio, credo di aver recuperato al 100%. Purtroppo a maggio mi sono fatto male e l'estate è stata tosta, ma ora sono contento di essere tornato quello che ero".

Che clima c'era a fine partita?

"Fantastico, ci serve vincere per trovare gruppo. Ce lo meritiamo tantissimo, continueremo su questa strada e lo faremo già da domenica, sono orgoglioso di questa squadra".