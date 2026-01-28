Poesio commenta sul CorFio: "La Fiorentina continua a sciogliersi. Eliminazione da programma"

vedi letture

Sulle colonne del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio commenta così la sconfitta interna della Fiorentina, messa ko ieri sera per 3-1 dal Como negli ottavi di Coppa Italia: "Non è bastata la prima volta di Giuseppe Commisso da presidente della Fiorentina per conquistare i quarti di finale. Ma i disastri del campionato hanno inciso anche ieri sera. Perché Vanoli ha dovuto schierare una squadra con più cambi possibile e perché nelle condizioni in cui versa la Fiorentina sarebbe stato impensabile puntare anche sulla Coppa Italia. Tutto come da programma, purtroppo, nel senso che in questa stagione sono altri (e molto meno ambiziosi) i traguardi da provare a raggiungere.

La Fiorentina, preda dei suoi guai e delle sue paure si è sciolta velocemente. Capitolo chiuso, dunque, quello della Coppa Italia in attesa di conoscere anche quale sarà il cammino dei viola in Conference, l’altra coppa che i viola rischiano di dover lasciare in secondo piano se la classifica continuerà ad essere così pericolosa. Ancora non sappiamo quanto tempo Giuseppe Commisso potrà dedicare di persona alla sua Fiorentina, ma la sua presenza in città sarebbe di certo un valore aggiunto. Le prossime settimane ci diranno qualcosa in più".