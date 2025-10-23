Fortini pre Rapid-Fiorentina: "Ho saputo che giocavo due giorni fa. Che emozione"

In campo contro il Rapid Vienna stasera, l'esterno della Fiorentina Niccolò Fortini ha parlato così a Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio: "L'emozione è grandissima, la mia prima partita in Europa in Conference League, sono davvero felice. Ringrazio il mister, ringrazio moltissimo la squadra per la fiducia e non vedo l'ora che inizi la partita".

Quando l'hai saputo?

"Me l'ha detto più o meno due giorni fa, infatti sono stato subito preparato mentalmente. Qualche consiglio l'ho avuto da Lezzerini, che è una persona secondo me bravissima con cui ho legato molto e lo ringrazio veramente per quello che sta facendo adesso per me".