Flachi: "Brutta partenza, ma c'è del positivo. Adesso ha il tempo di rifarsi"
Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria e terzo miglior marcatore nella storia del club blucerchiato, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Calcionews24, dove, tra le tante squadre di cui ha parlato, ha analizzato la partenze della Fiorentina. Ecco le sue parole: "La partenza non è stata memorabile, però c'è un aspetto “positivo”, è successo all’inizio del campionato, quindi ha tutto il tempo per recuperare. È una squadra che ha cambiato allenatore e ha acquistato tanto, quindi serve tempo.
Ora deve trovare un’identità forte. Ma nel calcio tutto è possibile, è necessaria una vittoria, un episodio, per uscire da questo momento difficile".
