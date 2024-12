FIRICANO A RFV, Per Ranieri e Kean calo psicologico

FirenzeViola.it

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio ad Aldo Firicano. L'ex viola ha parlato così del momento della squadra di Palladino: "Partirei dal fatto che la Fiorentina ha vinto otto partite di fila. Questa striscia ha avuto un prezzo, in termini di fatica spesa. I giocatori impiegati sono sempre i soliti e che ci potesse essere un contraccolpo dopo un periodo positivo ci poteva stare. Lo prendo come un calo psicologico: anche in coppa contro il Vitoria c'era stata qualche avvisaglia di una squadra in calo. Effettivamente un po' di brillantezza manca, ma è normale e bisogna cercare di limitare i danni.

Quando la squadra è stanca c'è meno attenzione. L'errore di Ranieri ha inciso molto. Kean continua a segnare ma è in calo e le rotazioni non funzionano. Le aspettative alte sono state create dai risultati della squadra, ma la Fiorentina non ha lo status dell'Inter o di altre, deve fare ancora un salto di qualità".

E sul mercato di gennaio: "Se parte Quarta qualcuno forse servirebbe. Su Pongracic ci sono tanti dubbi. Se uscirà qualcuno dovranno inserire qualcun'altro. Comuzzo-Ranieri sono un'ottima coppia, ma magari può servire un altro rinforzo. Secondo me serve un acquisto per reparto, anche un vice-Kean sarebbe utile".