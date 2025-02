Fiorentina squadra al buio, La Nazione attacca: "Nulla cosmico, tutti colpevoli"

La Nazione oggi per aprire le sue pagine sportive ci va giù dura sulla Fiorentina sconfitta a Verona e scrive: "Nulla cosmico, tutti colpevoli". Una squadra senza gioco e senza cuore viene fischiata dai tifosi accorsi al Bentegodi e parte una contestazione nel momento in cui i ragazzi di Palladino vanno a salutare il settore ospiti a testa bassa e con una sconfitta sulle spalle che pesa come un macigno.

Nessuna reazione al tonfo subìto con il Como in casa una settimana e ora la situazione, in casa viola, diventa delicatissima. Il tutto accompagnato dalla paura per Kean, crollato a terra in uno stadio ammutolito come lo fu per Bove, dopo un colpo alla testa, i punti si sutura applicati a bordo campo, e l’ambulanza per correre in ospedale.

Le scelte di Palladino di andare avanti con il 4-2-3-1 non pagano per niente e la squadra viola finisce nel buio già prima del drammatico ko al 95' visto che nel secondo tempo non crea praticamente nulla e lascia anzi qualche occasione all'Hellas Verona. Alla fine arriva addirittura il dramma, quando Bernede sfrutta errori e rimpalli della difesa viola e condanna la Fiorentina alla sconfitta.