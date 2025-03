Fiorentina pronta al rush finale: la squadra ha stretto un patto al Viola Park

La stagione della Fiorentina riprende dall’Atalanta e non si fermerà più fino alla fine. Ne scrive l'edizione odierna de La Nazione facendo un punto su come arriva la squadra di Palladino a questo rush finale. Undici partite certe ancora da giocare, con l’obiettivo di farle lievitare a quindici. I calcoli li hanno già fatti tutti, compreso Raffaele Palladino che all’antivigilia della ripresa del campionato ha confermato la sua ambizione: arrivare il più in alto possibile in Serie A e disputare la finale di Conference League.

Il patto definitivo resta chiuso a doppia mandata nello spogliatoio del Viola Park, ma l’ambizione mostrata dai calciatori nelle tante interviste rilasciate durante la sosta lascia intendere che il gruppo non voglia precludersi niente. Già il mese di aprile sarà decisivo con le sfide ad Atalanta, Milan, Cagliari, Parma ed Empoli più il doppio confronto col Celje in Conference. La stagione viola è ancora tutta da scrivere, conclude il quotidiano.