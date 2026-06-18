Fiorentina su Pellegrino del Parma: due possibili contropartite

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La Fiorentina continua a seguire Mateo Pellegrino. Secondo quanto riporta Sportitalia, la dirigenza viola ci pensa attentamente e secondo l’emittente potrebbe provare a offrire al Parma una contropartita per agevolare l’eventuale operazione. Nel caso si tratterebbe di Roberto Piccoli oppure di Jacopo Fazzini. Da capire se la società ducale possa essere interessata a uno dei due profili per lasciar partire l’attaccante classe 2001.

Occhio alla concorrenza internazionale

Tra l’altro la Fiorentina non è la sola squadra interessata all’argentino legato al Parma da un contratto fino al 2030. Su di lui ci sarebbero anche club di Bundesliga e di Premier League. Dunque Pellegrino è corteggiassimo. La richiesta potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Vedremo quale sarà il futuro del giocatore, che ha molte estimatrici in giro per l’Europa e per il quale non è escluso che possa scatenarsi un’asta.