Fiorentina-Panathinaikos, aggiornamento biglietti: finora 15mila tagliandi venduti

Non è certo il sold out, ma la vendita dei biglietti per Fiorentina-Panathinaikos di domani sera al Franchi (ore 21) va avanti, anche se lentamente e questo pomeriggio è arrivata a quota 15mila tagliandi. In attesa dei 100-1200 tifosi greci che si accomoderanno nel settore ospiti a sostenere il Panathinaikos a caccia del passaggio del turno, anche i tifosi viola cercheranno di stare vicino alla squadra nella gara definita da Palladino di possiible svolta per la Fiorentina.