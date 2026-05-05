Fiorentina, nel mirino due giovani talenti portoghesi: ecco di chi si tratta
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Con il campionato di Serie A che sta per giungere al termine, restano solamente tre giornate da giocare, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni per quanto riguarda il mercato ed in particolare quello della Fiorentina. Stando infatti a quanto riportato da Lady Radio, la società viola avrebbe messo nel mirino due calciatori portoghesi attraverso anche la missione in terra Lusitana da parte di Goretti.
Il primo nome è quello di Gustavo Sa (di cui l'agente di Nicolato ha parlato ieri in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola), trequartista portoghese classe 2004 del Famalicao, il secondo invece è quello di Geovany Quenda, giovanissimo attaccante esterno classe 2007 dello Sporting Lisbona.
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