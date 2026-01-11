FirenzeViola Fiorentina-Milan è 0-0 all'intervallo ma tante emozioni. Rosso a Vanoli

Finisce in parità il primo tempo tra Fiorentina e Milan al Franchi, anche se le occasioni non sono certo mancate da una parte e dall'altra. Una prima frazione che è andata molto a folate con i viola che hanno iniziato meglio e hanno creato qualche occasione prima che Pulisic si sia trovato per ben tre volte a tu per tu con De Gea che lo ha ipnotizzato due volte salvando i viola. Nel finale animi tesi tra l'arbitro e Vanoli che è stato espulso per proteste dopo due falli fischiati a Saelemaekers che ha accentuato e non poco entrambi i contatti.