Fiorentina, mal d’attacco: per Repubblica la Viola è una squadra senza rete

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla dei problemi in zona d'attacco della Fiorentina, ancora a secco con i suoi centravanti. Come spiega il quotidiano, se c’è una zona del campo dove non si è badato a spese, tra cartellini e ingaggi è stato proprio l’attacco, per fornire a Pioli una batteria di giocatori che potesse garantire reti.

I quattro, Kean Piccoli, Dzeko e Gudmundsson si presentavano così ai nastri di partenza con una dote di 66 gol, quelli realizzati in tutte le competizioni dai quattro nella scorsa stagione, tra Fiorentina, i 25 di Kean e gli 8 di Gudmundsson, Cagliari, i 12 di Piccoli, e Fenerbache, i 21 di Dzeko. Un bottino che poteva rappresentare un bel plus ma che in queste prime partite non è stata confermato. Tolti i gol di Gudmundsson e Dzeko contro il Polissya nel play off di Conference League infatti in campionato nessun attaccante viola è andato a segno.