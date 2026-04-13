FirenzeViola Fiorentina-Lazio 1-0, scatto salvezza Viola: Gosens stende i biancocelesti al Franchi

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Con il gol di testa arrivato nel primo tempo da parte di Robin Gosens la Fiorentina porta a casa tre punti contro la Lazio che pesano come un macigno nella lotta salvezza, con la zona retrocessione che ora dista 8 punti. Gli uomini di Vanoli, dopo un primo tempo approcciato non nel migliore dei modi ma comunque chiuso in vantaggio, nella ripresa hanno tenuto il margine di una rete accumulato. Una seconda frazione quella andata in scena al Franchi che si è disputata su ritmi più blandi e che ha visto i viola chiudersi ancor di più nella propria metà campo.

I biancocelesti nonostante la padronanza territoriale non hanno però impensierito più di molto la porta di De Gea, se non con un colpo di testa di Ratkov a dieci minuti dalla fine che il portiere spagnolo ha respinto prontamente e con un destro al volo all'ultimo secondo di Pedro. La Fiorentina invece è cresciuta con il passare dei minuti, e dopo un sinistro pasticciato di Harrison messo in angolo da Motta, nel recupero ha sfiorato il raddoppio con un colpo di testa alto di Fabbian e un sinistro da fuori di Ndour. Da segnalare anche l'intervento del Var al 67' per un contatto ai danni di Noslin che però Fabbri non ha ritenuto sanzionabile con un calcio di rigore.