Dalla Germania: Fiorentina interessata a Lovro Majer del Wolfsburg

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Dalla Germania rilanciano un interesse della Fiorentina Lovro Majer per Wolfsburg: costerebbe tra i 10 e i 12 milioni di euro

Molti giocatori del Wolfsburg potrebbero chiedere la cessione dopo la retrocessione del club nella Serie B tedesca. Lovro Majer sarebbe tra questi e, secondo CaughtOffside, interesserebbe alla Fiorentina. Il costo del centrocampista croato si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro. Anche Como e Napoli lo starebbero seguendo con continuità. Classe 1998, Majer è mancino e può giocare sia come regista che come trequartista.

Il passato di Lovro Majer

Il giocatore ha un contratto valido fino al 2028 e nelle ultime stagioni ha giocato per il Rennes, la Dinamo Zagabria e la Lokomotiva Zagabria. Potrebbe rivelarsi un'occasione a costi contenuti proprio per il suo eventuale desiderio di intraprendere una nuova esperienza dopo tre anni in Germania con la maglia del Wolfsburg che la prossima stagione giocherà clamorosamente nel campionato cadetto.