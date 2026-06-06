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Commisso: "Oggi celebriamo i 7 anni dall'acquisto della Fiorentina"
Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha pubblicato sulle proprie storie Instagram un post celebrativo dei sette anni scattati proprio oggi dall’acquisizione della società viola: “Oggi celebriamo sette anni da quando abbiamo acquisito l’ACF Fiorentina. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso”.
Questa la storia diffusa originale da Commisso:
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