Angeloni: "Galloppa? Chi lo prende sa che è un tecnico preparato. E il successore..."

vedi letture

Così a TMW il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni: “Aver riportato lo Scudetto a Firenze dopo 43 anni è stato bellissimo. Così come lo è stato vedere i ragazzi gioire. Si è chiuso un cerchio anche per loro. Una gioia per il presidente che è venuto a mancare in questa stagione. Dedichiamo il trono alla sua famiglia”.

Ci sono tanti ragazzi toscani.

“In molti sono cresciuti con noi fin da bambini. C’è grande senso di appartenenza. Questo fa sì che i nuovi innesti campiscano cosa significa indossare la maglia col giglio”.

In molti dicono che è più facile acquistare uno straniero che un italiano…

“Ognuno ha la sua linea, se uno straniero può portare qualcosa di importante alla squadra va bene. Ma in tanti, come noi, stanno attenti alla regione, e questo ci ha portato a dei risultati e tanti percorsi soddisfacenti per i giocatori”.

Quale futuro per Martinelli e Balbo?

“Ne abbiamo tanti in prestito con anche in B e non in solo nei campionati maggiori. Questo ci riempie di orgoglio, dopodiché il loro percorso lo deciderà il direttore Paratici”.

Ci può dire qualcosa su Galloppa?

“Stiamo valutando con la dirigenza la scelta da fare. Daniele ha fatto un percorso con noi da sei anni e ha dimostrato di avere delle grandissime qualità. Chi lo prende, sa che è un tecnico preparato”.

Per il futuro della prima squadra ci sono delle ottime prospettive?

“È stata una stagione difficile, poi si è chiuso con la salvezza. Abbiamo almeno dato una gioia ai tifosi attraverso la vittoria dello Scudetto Primavera e del Torneo di Viareggio”.