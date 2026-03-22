Fiorentina-Inter 1-1, Harrison va vicino al gol. Poi esce Kean per Piccoli
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È una bolgia il Franchi per il finale di Fiorentina-Inter. Il pubblico canta a più non posso e i viola vanno vicini al pareggio: prima un tiro di Gudmundsson finisce alto - anche se da probabile posizione di fuorigioco -, poi Harrison dopo un contropiede rientra sul mancino e calcia forte sul secondo palo: il fendente dell'inglese esce di poco. Subito dopo c'è un altro cambio tra le fila viola. Fuori Kean, applaudito, dentro Piccoli.
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