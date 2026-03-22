Fiorentina-Inter 0-1, occasione viola con Gudmundsson: colpo di testa fuori

Fiorentina-Inter 0-1, occasione viola con Gudmundsson: colpo di testa fuoriFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:08Primo Piano
di Redazione FV

Arriva al ventesimo minuto la prima pala gol nitida per la Fiorentina. Parisi lavora la sfera sulla destra, la appoggia a Dodo che lascia partire un buon cross tagliato: in area la palla arriva a Gudmundsson, che gira di testa sul fondo. L'islandese poteva fare molto meglio.