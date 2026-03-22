Fiorentina-Inter 0-1, palla gol clamorosa per i viola! Se la divora Kean

Fiorentina-Inter 0-1, palla gol clamorosa per i viola! Se la divora KeanFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:16Primo Piano
di Redazione FV

Incredibile gol divorato da Kean! Dopo un calcio d'angolo dalla destra, Parisi fa tutto bene e serve Brescianini con un filtrante dentro l'area, l'ex Atalanta ripropone sul secondo palo con un rasoterra: l'attaccante non riesce inspiegabilmente a deviare in rete, mandando la sfera sul fondo.