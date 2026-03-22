Fiorentina-Inter 1-1, Gudmundsson calcia, Ndour va sulla respinta e pareggia!

Fiorentina-Inter 1-1, Gudmundsson calcia, Ndour va sulla respinta e pareggia!FirenzeViola.it
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Oggi alle 22:22Primo Piano
di Redazione FV

Pareggia la Fiorentina al 76'! È Cher Ndour a trovare il tap-in vincente dopo un bel tiro in diagonale di Gudmundsson, con Sommer che respinge centralmente e con l'ex PSG che arriva per primo sulla sfera. A meno di un quarto d'ora dal termine è 1-1, esplode il Franchi!