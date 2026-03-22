Fiorentina-Inter 0-1, viola sotto all'intervallo: decide un colpo di testa di Pio Esposito

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Si chiude con la Fiorentina in svantaggio per 1-0 il primo tempo del match del Franchi contro l'Inter. Avvio schok per i viola che dopo appena 33 secondi hanno subito la rete che per il momento sta decidendo la gara. Cross dalla destra di Barella per un isolato Pio Esposito, perso nella marcatura da Luca Ranieri, che di testa ha battuto sul secondo palo De Gea.

Da li in poi la squadra di Vanoli ha traballato per altri dieci minuti per poi uscire alla distanza sfiorando il pareggio prima con un colpo di testa di Gudmundsson terminato largo e poi con Kean che da due passi, a porta sguarnita, è intervenuto in scivolata su un tiro cross di Brescianini arrivando in ritardo e mandando il pallone sul fondo.