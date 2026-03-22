Fiorentina-Inter 0-1, viola sotto all'intervallo: decide un colpo di testa di Pio Esposito
FirenzeViola.it
Si chiude con la Fiorentina in svantaggio per 1-0 il primo tempo del match del Franchi contro l'Inter. Avvio schok per i viola che dopo appena 33 secondi hanno subito la rete che per il momento sta decidendo la gara. Cross dalla destra di Barella per un isolato Pio Esposito, perso nella marcatura da Luca Ranieri, che di testa ha battuto sul secondo palo De Gea.
Da li in poi la squadra di Vanoli ha traballato per altri dieci minuti per poi uscire alla distanza sfiorando il pareggio prima con un colpo di testa di Gudmundsson terminato largo e poi con Kean che da due passi, a porta sguarnita, è intervenuto in scivolata su un tiro cross di Brescianini arrivando in ritardo e mandando il pallone sul fondo.
Pubblicità
Primo Piano
Viola, ti serve una "scissione": mantenere l'Europa in sospeso (tappandosi le orecchie) per inseguire la prima impresa della stagione e ristabilire le distanze dalla Cremonesedi Tommaso Loreto
Le più lette
4 Viola, ti serve una "scissione": mantenere l'Europa in sospeso (tappandosi le orecchie) per inseguire la prima impresa della stagione e ristabilire le distanze dalla Cremonese
Copertina
Alberto PolverosiFiorentina, è l’ora dell’equilibrio: tre vittorie di fila in partite ufficiali per i Viola, un solo punto nelle ultime due di campionato per la capolista. Per Vanoli non sarà facile preparare questa sfida in due giorni
Luca CalamaiConference, la possiamo vincere. Nell’anno del Centenario sarebbe un risultato storico alzare la Coppa e andare in Europa League. Kean si scusi. Il Palace non deve spaventarci
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com