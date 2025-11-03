Live Fiorentina in ritiro, continuano le riflessioni: ancora nessun accordo con Pioli per la risoluzione

14:34 - Mentre la Fiorentina primavera è in campo ad allenarsi agli ordini di Daniele Galloppa, la dirigenza viola sta continuando a trattare con Stefano Pioli per una possibile rescissione consensuale del contratto. Per adesso però non è stato trovato nessun accordo.

12:55 - Continuano le riflessioni in casa gigliata. Perde peso l'ipotesi Daniele Galloppa come allenatore ad interim.

11:32 - Arriva a ruota anche Martino Vignali, match analyst. Poi Jesse Fioranelli, collaboratore tecnico.

11:23 - Con lui Roberto Peressutti, anch'esso membro dello staff dei preparatori atletici.

11:21 - Arriva al centro sportivo anche Matteo Osti, preparatore atletico nello staff tecnico di Pioli.

11:09 - Ha fatto capolino al Viola Park anche Gianmarco Pioli, figlio dell'allenatore Stefano e membro del suo staff tecnico alla Fiorentina.

10:38 - Intanto al Viola Park ha fatto il suo arrivo Luca Antonelli, vice allenatore della Fiorentina Primavera di Galloppa. Il tecnico in seconda è entrato dall'ingresso della prima squadra.

10:15 - Al momento non è previsto allenamento. La giornata odierna servirà per confrontarsi tra tecnico, dirigenza e squadra. La strada tracciata sembra quella della separazione tra Stefano Pioli e la Fiorentina, probabilmente con esonero o rescissione (l'ipotesi delle dimissioni è la più remota). Se verrà confermato il tutto, sarà il tecnico della Primavera Daniele Galloppa a guidare momentaneamente la squadra.

La Fiorentina si chiude nel suo bunker. Dopo l'amara domenica di ieri, con l'ennesima sconfitta patita per conto del Lecce, sia la squadra che Stefano Pioli e la dirigenza si sono rifugiati dentro al Viola Park in ritiro punitivo, destinato ad andare avanti fino al momento della partenza per Magonza, dove giovedì sera i viola affronteranno il Mainz in Conference League. Da capire il futuro della panchina, con Stefano Pioli che non ha intenzione di dimettersi e starebbe trattando coi dirigenti l'accordo economico per lasciare il suo posto, mentre ci sarà poi da capire l'eventuale sostituto e il nuovo direttore sportivo. FirenzeViola.it seguirà tutto questo direttamente al centro sportivo di Bagno a Ripoli, come Radio FirenzeViola: seguite sui nostri canali ogni notizia e aggiornamento.