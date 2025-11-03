Il Genoa vince in casa del Sassuolo: la Fiorentina è ultima in classifica
Il primo posticipo del lunedì sera regala la prima vittoria in campionato per il Genoa e, di conseguenza, l'ultimo posto in solitaria in classifica per la Fiorentina: guidati in panchina dalla coppia ad interim formata da Roberto Murgita e Domenico Criscito, i rossoblù vincono per 2-1 sul campo del Sassuolo: al Mapei ospiti in vantaggio al 20', quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, Muric anticipa gli avversari ma respinge centralmente: il pallone arriva a Malinovskyi, che libero al limite dell’area, insacca con il suo sinistro preciso.
Pari dei neroverdi con il solito Domenico Berardi, che pareggia i conti sottomisura dopo una deviazione di Vitinha; al 93' il Grifone si prende tutta la posta in palio: calcio di punizione di Martin dalla destra, stacco imperioso di Ostigard e 1-2 finale. La rete del centrale del Genoa certifica l'ultima posizione per i viola. Ecco la classifica:
Serie A
Napoli 22 punti
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Udinese 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Torino 13
Lazio 12*
Cagliari 9*
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Genoa 6
Hellas Verona 5
Fiorentina 4
* Una gara in meno
