D'Aversa nuovo tecnico? Sentite Pino Vitale: "Lo ha scelto Pradè"

Durante la trasmissione Zona Mista su Rtv38, Pino Vitale, dirigente di lungo corso, ha commentato così il caos societario della Fiorentina e anche l'opzione Roberto D'Aversa, favorito in questo momento per sostituire Stefano Pioli: "Sapevate che Roberto D'Aversa è molto amico di Daniele Pradè e che anno scorso andavano tutti i lunedì a mangiare insieme? Non vorrei che dietro le quinte si muovesse sempre Pradè, che non è andato allo stadio col Lecce non per dare una scossa alla Fiorentina ma perché aveva paura dei tifosi. Questo nome, D'Aversa, viene sicuramente da Pradè".