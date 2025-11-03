Per il ruolo di Ds si rafforza la candidatura di Goretti: le ultime

La Fiorentina è senza Ds da sabato mattina, da quando, alla vigilia della sfida col Lecce, Daniele Pradè ha rassegnato le dimissioni. La ricerca di un dirigente continua e sono stati tanti i nomi accostati, ma il club gigliato sembra propenso a una soluzione interna. Come riportato dal TgrRai Toscana infatti il profilo buono potrebbe essere quello di Roberto Goretti, attuale Dt e braccio destro di Pradè nelle ultime sessioni di mercato. Goretti, arrivato a Firenze nell'estate 2024 dopo essere stato Ds della Reggiana, potrebbe quindi essere promosso in un nuovo ruolo, indiscrezione confermata anche da SkySport.