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Fiorentina-Genoa 0-0, primo tempo con poche emozioni: qualche fischio

Fiorentina-Genoa 0-0, primo tempo con poche emozioni: qualche fischio FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 15:48Primo Piano
di Redazione FV

Finisce 0-0 il primo tempo tra Fiorentina e Genoa. Davvero poche emozioni allo stadio Artemio Franchi tra le due squadre che non hanno dato spettacolo, tutt'altro. Leggermente meglio i viola, che hanno creato qualche pericolo in più degli avversari, ma in generale una prima metà di gara con scarse iniziative, spunti e azioni da gol. Arriva anche qualche fischio da parte dei tifosi viola sugli spalti.