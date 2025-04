Dagli inviati Fiorentina-Empoli 2-0, inizia la ripresa. Ecco il dato su spettatori e incasso

vedi letture

Comincia la ripresa al Franchi per Fiorentina-Empoli, andate all'intervallo sul 2-0 parziale per la squadra di Palladino. Decidono al momento i gol di Adli e Mandragora, mentre la stessa società viola fa sapere l'incasso derivante dalla sfida: sono in totale 20.547 i presenti sugli spalti di Campo di Marte, per un incasso lordo di € 491.907.