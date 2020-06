FIORENTINA, Ecco da dove ripartono i viola oggi

Ci siamo, il momento tanto atteso è finalmente arrivato: la Fiorentina quest'oggi tornerà in campo e lo farà contro il Brescia alle 19:30 in un Artemio Franchi vuoto e senza tifosi. I viola nella stagione in corso non hanno certo brillato ed in classifica sono tredicesimi con 30 punti (1,15 a partita) frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte con un vantaggio di appena 5 punti sul Lecce 18° ed attualmente retrocesso in Serie B che non permette di abbassare la concentrazione. Per i più ottimisti l'obiettivo Europa League è ancora possibile ed allora occhio all'Hellas Verona, attualmente 7° e distante 8 lunghezze, qualificato ai preliminari in virtù del 6° posto del Napoli, vincitore della Coppa Italia.

La Fiorentina ha finora segnato 32 gol in 26 partite con la media di 1,23 reti ogni match (12° attacco del campionato) e subito "solamente" 36 gol quindi 1,38 a gara (9 miglior difesa della Serie A insieme al Napoli).

Nel computo delle partite si evince subito come in casa la squadra di Montella prima e di Iachini poi abbia faticato raccogliendo solamente 3 successi, 5 pareggi e 5 sconfitte dunque 14 punti con 13 gol segnati e 17 subiti, mentre in trasferta la situazione va un po' meglio con 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte per 16 punti totali, ma un attacco più prolifico in grado di segnare 19 gol e una difesa più battuta che ne ha incassati 19.

A livello individuale il giocatore con più presenze è Bartlomiej Dragowski per un totale di 26 gare e 2.340 minuti giocati, seguito da Nikola Milenkovic, 25 presenze e 2.250 minuti sul terreno di gioco e Erick Pulgar che ha collezionato 25 presenze e 2.085 minuti.

Per concludere, infine, i migliori realizzatori della Fiorentina dai quali ripartire e sperare di basarsi per questo finale di stagione che sono, nell'ordine, Dusan Vlahovic, 6 gol all'attivo, Federico Chiesa, anche lui 6 marcature ed Erick Pulgar, 4 gol tutti su calcio di rigore. Tra gli assistmen spiccano Federico Chiesa, Henrique Dalbert e Erick Pulgar, tutti quanti a quota 3 e pronti, già da stasera a far crescere le loro statistiche.