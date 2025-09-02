Fiorentina, domani la ripresa degli allenamenti senza 8 giocatori: ecco quando tornano i nazionali

Oggi secondo e ultimo dei due giorni di riposo concessi da Pioli di ritorno dalla trasferta di Torino, la quarta consecutiva per la Fiorentina tra Conference League e campionato in un inizio trafficato di partite come per nessun’altra squadra italiana, e poi domani Ranieri e compagni tornano ad allenarsi al Viola Park per iniziare a mettere il Napoli nel mirino. Il gruppo però sarà privo di alcuni elementi. Ne mancheranno otto, ricordando che Pioli li avrà di nuovo a disposizione dalla metà circa della prossima settimana.

I programmi concordati tra club e calciatori prevedono che Dzeko e Kospo convocati in Nazionale bosniaca ritornino mercoledì 10 in campo al Viola Park, idem Gudmundsson, Pongracic e Ndour dopo la parentesi nell’ordine con Islanda, Croazia e Italia Under 21, mentre Kean e Sohm chiudono prima rispettivamente con Italia e Svizzera e si rivedono martedì 9 al centro sportivo di Bagnoli a Ripoli. Lamptey, convocato dal Ghana, rientrerà invece giovedì 11. A riportarlo è il Corriere dello Sport.