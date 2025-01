FIORENTINA, Domani giorno libero concesso da Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Appena due punti in sei partite e una vittoria che manca dallo scorso 8 dicembre, Fiorentina-Cagliari 1-0. Oggi pomeriggio i viola, facendosi rimontare da un Torino in inferiorità numerica dal 33' del primo tempo, non sono riusciti ad uscire dal periodo negativo. L'obiettivo è quello di provare a tornare al successo nel prossimo match di campionato contro la Lazio (proprio contro i biancocelesti lo scorso 22 settembre i gigliati trovarono il primo successo stagionale dopo una partenza lenta).

La formazione viola inizierà a preparare la sifda in programma domenica sera all'Olimpico da martedì. Domani infatti è prevista una giornata di riposo per gli uomini di Palladino che si ritroveranno dopo domani al Viola Park per riprendere gli allenamenti.