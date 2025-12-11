Fiorentina-Dinamo Kiev, Ranieri in panchina: sarà Dzeko il capitano viola

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:49Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina sta per scendere in campo contro la Dinamo Kiev per il quinto turno di Conference League. Tra i viola una delle novità più importante riguardante la formazione, oltre alla presenza da titolare di Richardson al posto di Mandragora e a quella di De Gea al posto di Martinelli, è soprattutto quella legata alla scelta del tecnico Paolo Vanoli di affidare la fascia da capitano, in assenza di Luca Ranieri capitano designato che però è finito in panchina, a Edin Dzeko.

Il bosniaco dunque dopo le parole ai tifosi e il famoso confronto con il megafono di Bergamo dopo la sconfitta contro l'Atalanta, riceve anche l'onere di essere capitano della Fiorentina nella sfida del Franchi.