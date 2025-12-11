Fiorentina-Dinamo Kiev 1-0, Kean sblocca la gara al 19'. Assist di Dodo
Al 19’ la Fiorentina si sblocca, con la Fiorentina che si porta con merito in vantaggio sulla Dinamo Kiev grazie al gol di Moise Kean: bella azione di Dodo sulla destra, cross del brasiliano per la testa del numero 20 che impatta bene la sfera e fa 1-0. Malissimo la difesa ucraina nell’occasione.
Lorenzo Di BenedettoLe sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
