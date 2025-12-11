Fiorentina-Dinamo Kiev 1-0, Kean sblocca la gara al 19'. Assist di Dodo

FirenzeViola.it
Oggi alle 19:05
Redazione FV

Al 19’ la Fiorentina si sblocca, con la Fiorentina che si porta con merito in vantaggio sulla Dinamo Kiev grazie al gol di Moise Kean: bella azione di Dodo sulla destra, cross del brasiliano per la testa del numero 20 che impatta bene la sfera e fa 1-0. Malissimo la difesa ucraina nell’occasione.