Bertolini, un turno di stop dopo la rovesciata da rosso. Ma anche nuovo infortunio

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Un turno di squalifica ma anche un nuovo stop per l'esterno della Primavera Gabriele Bertolini. Il classe 2006, autore della rovesciata giudicata fallosa che ha comportato il grave infortunio del difensore del Sassuolo Giorgio Vezzosi in occasione dell'ultimo turno di campionato, è stato infatti espulso nello scorso weekend e di conseguenza è stato fermato dal giudice sportivo. Appena un turno di stop, però, per il giocatore ("Per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco" si legge nella nota) che tuttavia dovrà stare fermo più a lungo.

Come rivelato dall'attaccante sui suoi social, in occasione della sfida con i neroverdi - dove Bertolini tornava in campo dopo due mesi di infortunio - il giocatore si è rifatto male: "Ennesimo stop, ormai sono abituato" ha scritto in una storia Instagram: "Mi sto solo preparando per qualcosa di molto più grande" il tutto condito con un grande cuore viola. La speranza di Galloppa a questo punto è quella di recuperare l'esterno in tempo per le finali scudetto di fine maggio.