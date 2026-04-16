Vanoli resterà? Gazzetta: "Lui sa che il club si sta guardando attorno"

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La Gazzetta dello Sport dedica spazio alle parole pronunciate da Paolo Vanoli, ieri in conferenza stampa, sul proprio futuro. Firenze sarà casa sua anche il prossimo anno? - si chiede il quotidiano - Vanoli è nel calcio da tanti anni, sa come vanno le cose, che le società si guardano intorno e che i cambiamenti fanno parte del gioco. E ha preso con filosofia anche gli applausi del Franchi per Maurizio Sarri lunedì sera.