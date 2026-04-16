Comuzzo dal 1'. Gazzetta: "Stasera capirà se può rimanere o meno"

Comuzzo dal 1'. Gazzetta: "Stasera capirà se può rimanere o meno"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Gazzetta dello Sport scrive che stasera toccherà a Pietro Comuzzo sostituire Dodo adattandosi a giocare a destra, dove la Fiorentina all’andata ha sofferto parecchio. Il centrale non è più un punto fermo della Viola da quando Ranieri si è ripreso il posto. La Conference è un’occasione pure per lui, per capire se può essere un pilastro del futuro oppure se deve cominciare a guardarsi intorno. Stasera serve un miracolo per non dire addio alla Conference, ma Firenze vuole crederci.