Firenze ci crede, CorSport: "Oggi oltre 20mila spettatori attesi al Franchi"
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Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, raramente dall’estate scorsa a oggi c’è stato un momento così rilassato in casa Fiorentina. Fino a poche settimane fa, ogni partita era uno spartiacque, ma con il Crystal Palace, stasera, non sarà così. Ne è cosciente anche Firenze, che anzi spinge e si fa sentire, portando oltre 20.000 spettatori al Franchi. Una forte accelerazione negli ultimi giorni nella vendita dei biglietti, grazie al successo contro la Lazio: è la voglia di andare allo stadio che nasce dalla serenità ritrovata. Perché non dovrebbe essere lo stesso per la squadra?
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