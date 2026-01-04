Dagli inviati

Fiorentina-Cremonese 0-0, Vanoli si gioca Kean e Nicolussi Caviglia

di Ludovico Mauro

Sono Kean e Nicolussi Caviglia le ultime mosse di Vanoli: l'attaccante fa il suo ingresso in campo, nonostante i quattro giorni di assenza dagli allenamenti, al posto di Gudmundsson. Mentre l'ex Venezia prende il posto di Mandragora.