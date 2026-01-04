Dagli inviati Fiorentina-Cremonese 0-0, rigore dato e poi tolto ai viola. E scoppia il caos

vedi letture

Rigore prima concesso e poi revocato alla Fiorentina. Poco dopo la mezzora di gioco avviene un contatto in area della Cremonese tra Piccoli e Baschirotto: l'attaccante copre la sfera, il difensore lo tocca e lui cade. L'arbitro inizialmente fischia il penalty, poi dopo la revisione VAR torna sui suoi passi e annulla la precedente decisione.

Pochi minuti dopo scoppia il parapiglia davanti alla panchina di Nicola, con Dodo e Payero che si allacciano vistosamente e danno il via a una rissa a bordo campo. La decisione di La Penna è giallo per i due calciatori coinvolti e rosso per due componenti delle panchine avversarie.