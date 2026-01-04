Dagli inviati

Fiorentina-Cremonese 0-0, frittata e poi cambio per Ranieri: debutta Solomon

Oggi alle 16:31Primo Piano
di Ludovico Mauro

Debutta subito Manor Solomon, che fa il suo ingresso in campo al 65' di Fiorentina-Cremonese: l'israeliano prende il posto di Ranieri - che poco prima aveva rischiato di combinare la frittata e regalare il gol agli avversari -, mentre Gosens subentra a Parisi.