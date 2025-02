Fiorentina-Como finisce 0-2, al Franchi decidono Diao e Nico Paz: nessuna reazione viola

Il Como passa al Franchi contro una Fiorentina irriconoscibile. La squadra di Fabregas vince 0-2 con un gol per tempo, prima Diao al 41' e poi Nico Paz nella seconda frazione che chiude definitivamente i conti. La squadra di Palladino quasi mai pericolosa, se non all'inizio con un paio di tiri di Zaniolo. Di male in peggio, Palladino perde anche Gudmundsson dopo venti minuti di partita per un infortunio alla schiena. In sostanza la Fiorentina non reagito al doppio vantaggio, lasciando campo alla festa del Como.