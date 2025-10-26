Fiorentina-Bologna, i convocati di Pioli per la gara di oggi: ecco i 25

Fiorentina-Bologna, i convocati di Pioli per la gara di oggi: ecco i 25FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:20Primo Piano
di Redazione FV

Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per la gara contro il Bologna, in programma oggi pomeriggio con fischio d'inizio alle ore 18 al Franchi per l'ottava giornata di campionato. 

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Pablo Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti, Kouadio.
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Sabiri, Sohm, Richardson.
Attaccanti: Kean, Dzeko, Gudmundsson, Piccoli. 