Fiorentina-Bologna, gara affidata a La Penna: ecco tutta la squadra arbitrale

Sono da poco state rese note dall'Aia le designazioni ufficiali per l'ottava giornata di campionato. La gara tra Fiorentina e Bologna, in programma per le ore 18:00 di domenica, è stata affidata a Federico La Penna della sezione di Roma. A coadiuvarlo come guardalinee ci saranno Imperiale e Preti, mentre il quarto uomo sarà Guida. Al Var invece ci sarà Paterna, con all'Avar Marini. Questa di seguito è la squadra arbitrale completa scelta per il match del Franchi:

FIORENTINA – BOLOGNA h. 18.00

LA PENNA

IMPERIALE – PRETI

IV: GUIDA

VAR: PATERNA

AVAR: MARINI