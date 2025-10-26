Dagli inviati

Fiorentina-Atalanta Primavera, scontro d'alta quota al Viola Park: l'undici di Galloppa

© foto di Federico De Luca 2025
fonte dal Viola Park, Andrea Giannattasio

Alle ore 13 scende in campo la Fiorentina Primavera. I ragazzi di Galloppa ospitano l'Atalanta al Viola Park dopo l'esordio con sconfitta in Youth League, al cospetto del Legia Varsavia, per uno scontro d'alta quota in zona playoff e valido per la nona giornata di campionato. Ecco la formazione ufficiali dei viola:

Fiorentina (4-2-3-1): Fei; Trapani (C), Kospo, Sadotti, Balbo; Deli, Keita; Kone, Angiolini, Bertolini; Braschi.